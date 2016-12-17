Попытка Трампа пересмотреть политику "единого Китая" может привести к последствиям - Обама

Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил глава США Барак Обама, передает РБК со ссылкой на Reuters.​

«Для Китая вопрос Тайваня не менее важен, чем остальные [вопросы, стоящие на повестке дня]», — отметил американский лидер, также добавив, что «политика «единого Китая» лежит в основе их национальной концепции».

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«Поэтому если вы собираетесь перевернуть это понимание, вы должны подумать, что придется столкнуться с последствиями», — заключил Обама, отметив, что «не вполне удовлетворительный для всех сторон «статус-кво» [Тайваня] позволял сохранить мир и быть жителям острова довольно успешными в экономическом плане, а также в плане самоопределения».

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что США не обязательно должны придерживаться своей давней позиции, согласно которой Тавань является частью "одного Китая".