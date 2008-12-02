Лукашенко: американские ракеты для России «как укус комара слону»

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что для России размещение американской системы противовоздушной обороны в Чехии и Польше «как укус комара слону».

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил в интервью информационному агентству «Франс-Пресс» (AFP), комментируя реакцию России на размещение американских ПРО в Европе (стенограмма этого интервью размещена на официальном сайте Президента Беларуси).

«В этом вопросе важно обойтись без преувеличений. Наверное, здесь словесно слишком далеко зашли стороны. И мне кажется, что развязка проблемы будет найдена. Если американцы думают разместить эти силы противоракетной обороны, имея в виду Россию, – то это, как укус комара слону… Ну что такое десяток ракет, которые они собираются разместить, против такой махины как Россия?! Это просто раздражитель, не больше. Но если это первый шаг, а за ним последуют еще шаги, что не исключено, то это Россию насторожит. И она вынуждена будет (как и всякий бы на месте российского руководства) предпринимать адекватные ответные меры», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о намерении разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в калининградской области является «очень слабым ответом». «У них есть более мощные рычаги. Россияне – умные люди. И понимая, что это очень мягкий ответ на размещение ПРО, особенно на возможные дальнейшие шаги, у России будет более, как они говорят, адекватный ответ. Есть ведь и другие средства, более опасные, чем «Искандеры». Если россияне будут видеть новые шаги в направлении развития ПРО в Европе, так у России есть ракеты, которые и не надо везти в Калининградскую область. Они достанут эти объекты (ПРО) с другой части территории России», - считает глава белорусского государства.

В то же время А.ЛУКАШЕНКО считает, что ни США, ни Россия не заинтересованы в эскалации конфликта. «Я думаю, что эскалация здесь не нужна ни американцам, ни тем более европейцам. Она абсолютно не нужна! Ну зачем находиться под прицелом ракет Российской Федерации той же Чехии или Польше? Мне кажется, что здесь поспешила одна сторона, в ответ – поспешила другая. Думаю, что развязку они найдут. Что касается американской ПРО, то, полагаю, они и в другом месте могли бы поставить эти комплексы и не дестабилизировать Европу. Не надо Европе это», - пояснил он.

Президент Беларуси также сообщил, что в настоящее время Россия и Беларусь ведут переговоры о подписании договора о сотрудничестве в области ПВО. «У нас сегодня вооруженные силы, особенно противоздушная оборона, такие, каких Россия на западном направлении не имеет. Сегодня, это не секрет, идет речь о подписании договора о сотрудничестве в области ПВО между Россией и Беларусью. Что это за сотрудничество? Это сотрудничество заключается в том, что Россия хотела бы рассчитывать на западном направлении на Войска ВВС и ПВО Беларуси. Они у нас достаточно мощные, и «Искандеры» не очень бы усилили наши вооруженные силы. У нас есть программа перевооружения нашей армии. Она утверждена несколько лет тому назад. И там черным по белому записано, что мы будем модернизировать свои вооруженные силы, в том числе и ракетную составляющую, меняя некоторые устаревшие комплексы на «Искандер». Поэтому мы давно запланировали купить эти современные комплексы. Но пока у нас это не просматривается в ближайшей перспективе, потому что у нас на это денег не хватает. Вот в чем правда», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Глава белорусского государства подчеркнул, что сотрудничество с Россией в области ПРО нельзя интерпретировать как ответ на размещение американских ПРО в Европе. «Мы с россиянами создали единую группировку войск на западном направлении, основой которой являются Вооруженные силы Республики Беларусь, плюс – некоторые округа Вооруженных сил Российской Федерации. Это – единая региональная группировка. И в рамках этой единой группировки мы давно сотрудничаем, и не только в вопросах противовоздушной обороны. Здесь для россиян нет никаких секретов. Наша ПВО давно работает и в интересах России. Встал вопрос о юридическом оформлении этого процесса. И нет повода говорить о том, что мы против кого-то это делаем. Вы знаете, нам это не нужно, ни против Европы, ни против Америки. Абсолютно не нужно! И мы не собираемся против кого-то играть. Мы просто будем выполнять свои функции в рамках нашей совместной белорусско-российской военной группировки. И ядром ее является наша, белорусская армия», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.