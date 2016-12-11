Почти 80% граждан Кыргызстана на референдуме поддержали внесение изменений в Конституцию.

Как сообщается на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана, об этом заявила председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По предварительным данным, во всенародном голосовании приняли участие 190 тыс. 501 человек, то есть 41,74 % от общего числа избирателей.

Внесение изменений в Конституцию поддержали 79,7% кыргызстанцев, против – 15,40 %.

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Это предварительные данные, окончательные результаты будут после ручного подсчета бюллетеней.

Согласно информации Комиссии, в референдуме должны были принять участие 2,851 млн граждан.

На референдум были вынесены, в частности, вопросы усиления полномочий премьер-министра: предоставление ему возможности назначать и освобождать глав местных администраций, назначать министров с разрешения парламента.

Также предлагается сохранять премьеру и его заместителю депутатские мандаты и предоставить им возможность голосовать в парламенте.