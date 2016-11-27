В Сомали в результате взрыва погибло по меньшей мере 10 человек
Взрыв произошел в оживленном месте в столице Сомали.
В столице Сомали – городе Могадишо по меньшей мере 10 человек стали жертвами взрыва., пишет Reuters.
Отмечается, что взрыв произошел в оживленном месте города возле полицейского участка и рынка.
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Взорвалась бомба, которая находилась в автомобиле.
Сообщается о десятках раненых. Не исключено, что количество жертв может возрасти.
Напомним, на автозаправочной станции в иракском городе Хилла в 100 км от Багдада произошел взрыв. На момент взрыва на заправочной станции находились по меньшей мере семь автобусов с паломниками, пять из которых загорелись от взрыва.
Количество погибших на автозаправке в иракском городе Хилла в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовик, составляет 100 человек.
"В результате взрыва погибли около 100 человек, большинство из них – иранские паломники-шииты", - сказано в сообщении.