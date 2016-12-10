Повстанцы в Алеппо нанесли контрудар, остановив продвижение сил Асада – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Россия, чье военное вмешательство помогло переломить ход войны в пользу президента Башара аль-Асада, заявила, что сирийское правительство в настоящее время контролирует 93 процентов второго по численности города страны Алеппо. Взятие города нанесет серьезный удар по повстанцам, которые боролись почти шесть лет за отстранение от власти Асада.

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Повстанцы контролируют несколько областей, главным образом к югу от исторического Старого города, потеряв за две недели почти три четверти территории, которую они контролировали в течение многих лет.

Победа Асада в Алеппо кажется близкой, но сегодня бои еще бушуют, отмечает Reuters.

В частности, российские военные самолеты и сирийская артиллерия обстреляли удерживаемые повстанцами районы, и повстанцы ответили обстрелом по контролируемым правительством районам, сообщил корреспондент Reuters в Алеппо.