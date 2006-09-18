Молдова обвиняет Приднестровье в срыве переговоров, авторитаризме и криминале

Правительство Молдавии видит в проведенном в Приднестровье референдуме лишь "форму торпедирования переговорного процесса о мирном объединении Молдавского государства, а также стремление законсервировать авторитарный и криминальный характер власти в регионе".

Об этом говорится в заявлении молдавского правительства.

"Администрация приднестровского региона, невзирая на солидарные и категоричные оценки международного сообщества, организовала и провела 17 сентября 2006 года так называемый консультативный референдум о политическом самоопределении региона", - отмечается в документе.

"Правительство Республики Молдова видит в данном мероприятии лишь форму торпедирования переговорного процесса о мирном объединении молдавского государства, а также стремление законсервировать авторитарный и криминальный характер власти в регионе", - говорится в заявлении.

Правительство Молдавии заявляет, что, оно "так же, как и все международное сообщество, не признает результаты так называемого референдума от 17 сентября и не считает для себя возможным каким-либо образом рассматривать данное мероприятие в контексте мирного и окончательного разрешения конфликта".

Правительство Молдавии "выражает признательность государствам и организациям - участникам процесса политического урегулирования приднестровской проблемы - Российской Федерации, Украине, ОБСЕ, ЕС и США за единое понимание того, что решение приднестровской проблемы возможно исключительно на условиях соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова".