Кто стоит за нападением террористов на Мумбаи?

Индийская полиция подтвердила, что все террористы, участвовавшие в атаке на Мумбаи, обезврежены, сообщает в субботу Reuters. По уточненным данным, всего их было 10 человек. Девять боевиков застрелены спецназом в ходе операции, еще один арестован. Со стороны индийских коммандос погибли два человека, еще 8 спецназовцев получили ранения, пишет The Times of India. Однако Reuters сообщает о 20 убитых полицейских и солдатах.

Нападавшие были хорошо вооружены и готовили атаку на крупнейший город Индии долго и тщательно - у них были найдены планы захваченных отелей, некоторые местные СМИ сообщали, что часть боевиков ранее снимали в них номера. Индийские правоохранительные органы, отмечая хорошую подготовку преступников, выразили уверенность, что боевики прошли подготовку в террористических лагерях в Пакистане, откуда якобы и прибыли морем. Найден рыболовецкий траулер, с которого они предположительно высадились на берег, сообщается на сайте телеканала Sky News. На борту судна обнаружено тело его владельца со связанными руками. Также известно, что боевики неоднократно звонили в Исламабад - об этом свидетельствуют журналы звонков их мобильных телефонов.

Официальный Пакистан всячески отрицает любую причастность к произошедшему и предлагает помощь в расследовании. Ранее ответственность взяла на себя малоизвестная группировка "Деккан муджахидин", однако индийские власти предполагают, что на самом деле за нападением на Мумбаи стоят террористы из пакистанской группировки "Лакшар-и-Тайба". Со своей стороны пакистанские исламисты отрицают причастность к терактам и заявляют, что они могут быть делом рук индуистов.

Потери со стороны мирного населения, по последним данным, составили 195 человек, из которых не менее двадцати - иностранцы, в основном граждане Израиля и США. Количество раненых - около трехсот.

Лента.ру