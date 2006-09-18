Ситуация в Приднестровье представляет угрозу для Украины

Украина должна немедленно инициировать международную конференцию по ситуации вокруг Молдовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины, член наблюдательного совета Центра перспективных исследований Александр ЧАЛЫЙ во время интернет-конференции.

По его словам, конференция может состояться не только рамках ОБСЕ, но и “с привлечением потенциала Будапештского меморандума”.

А.ЧАЛЫЙ также считает, что сегодня нужные “экстраординарные, очень быстрые действия украинской власти”, которые позволили бы провести консультации в Вашингтоне, Брюсселе и Москве относительно ситуации в Молдове.

По убеждению А.ЧАЛОГО, референдум о самоопределении Приднестровья, который состоялся в воскресенье, является серьезным шагом к территориальному распаду Молдовы, что сегодня представляет ключевой вызов национальной безопасности Украины.

“Наша дипломатия занимается стабилизацией горячих точек в Грузии, Азербайджане, Армении, но мы тогда станем региональным лидером, когда сможем стабилизировать ситуацию у себя на границах”, - считает он.

По словам А.ЧАЛОГО, ситуация в Приднестровье напрямую задевает территориальную целостность Украины и ее границ.

”Международно-правовые основания территориальной целостности Молдовы приблизительно такие же, как и международно-правовые основания территориальной целостности Украины. Если Молдова распадется - это будет начало новых структурных геополитических изменений в регионе Центральной и Восточной Европы и Закавказья, что обострит вопрос нашей территориальной целостности и неприкосновенности наших границ с рядом наших соседей”, - сказал он.

По убеждению А.ЧАЛОГО, Украина должна ставить ребром вопрос в Брюсселе как среди стран-членов НАТО, так и стран-членов ЕС, о том, что расширение этих структур создает проблему для Украины. “ЕС отказывается предоставлять Молдове перспективу членства, и своим расширением создает реальную подпочву дестабилизации и развала Молдовы”, - сказал он, добавив, что вхождение в ЕС Румынии будет значительным вызовом для целостности Молдовы, поскольку экономическая ситуация в Молдове достаточно нестабильна.

“Если политическая и экономическая нестабильность в Молдове продолжит существовать, будет сделано то, что состоялось в Западном и Восточном Берлине”, - считает А.ЧАЛЫЙ. По его словам, в Румынии существуют очень патриотическо-националистически ориентированные партии, которые будут способны на нестандартные шаги после вступления Румынии в ЕС. Кроме этого, значительная часть граждан Молдовы имеет двойное гражданство - Молдовы и Румынии.

По его словам, большинство граждан Молдовы, в соответствии с положениями румынской Конституции, может получить в любой момент румынское гражданство.

А.ЧАЛЫЙ также считает, что разрешение ситуации могло бы заключаться в скорейшем предоставлении Молдове возможности перспективы членства в ЕС. “Это, по крайней мере, было бы честной политикой, давало бы гражданам Молдовы видение того, как они могут достичь лучших стандартов, это было самым сильным инструментом влияния на народ Приднестровья относительно целостности Молдовы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, жители Приднестровья на вчерашнем референдуме высказались за независимость республики и последующее ее присоединение к России. По данным ЦИК непризнанной республики, за такой курс проголосовали 97,1% избирателей. Против - 2,3%. По второму вопросу о возможном отказе от независимости Приднестровья с последующим вхождением в состав Молдовы «против» высказались 94,6%, "за" - 3,4%.