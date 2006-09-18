МИД официально требует от России незамедлительно вернуть крымские маяки

Министерство иностранных дел Украины информировало нотой российскую сторону о решении Севастопольского апелляционного хозяйственного суда изъять из незаконного владения Министерства обороны Российской Федерации 22 навигационно-гидрографических объекта и ожидает неуклонного выполнения этого решения в ближайшее время.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины в связи с решением суда об изъятии НГО в Крыму из подчинения Черноморского флота РФ.

Пресс-служба МИД отмечает, что “Украина, как и другие морские государства, несет юридическую ответственность за навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореходства в собственных территориальных водах перед другими государствами. Поэтому откровенное нежелание России передавать украинской стороне принадлежащие ей объекты инфраструктуры навигационно-гидрографического обеспечения (далее - НГО) безопасности мореходства, расположенные на побережье Крымского полуострова от мыса Тарханкут до мыса Аю-Даг, делает невозможным выполнение Украиной своих международных обязательств в сфере обеспечения безопасности мореходства и может привести к непредсказуемым последствиям”.

МИД Украины отмечает, что, в соответствии со статьей 2 межправительственного Соглашения о взаимных расчетах, связанных с делением Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, украинская сторона передала российской стороне в аренду для нужд ЧФ РФ земельные участки и объекты, перечень которых содержится в дополнениях 2 и 3 к Соглашению о параметрах деления ЧФ.

Согласно со статьей 1 Соглашения о параметрах деления ЧФ от 28 мая 1997 г., порядок использования объектов ЧФ, за исключением упомянутых в дополнениях 2 и 3 к этому соглашению, определяется украинской стороной, отмечает МИД.

Объекты НГО безопасности мореходства, расположенные на территории Украины и удерживаемые ЧФ РФ, в упомянутые дополнения не включены. Более того, отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в соответствии со статьей 17 Закона Украины „О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил иностранных государств на территории Украины” от 19 марта 2000 г., указанные объекты аренде не подлежат.

“Учитывая изложенное, украинская сторона настаивает на том, что объекты и средства Национальной системы НГО безопасности мореходства Украины, размещенные на побережье Черного моря в районе от мыса Тарханкут до мыса Аю-Даг, не могут находиться в ведении и практическом использовании военных формирований ЧФ РФ, поскольку ответственность за обеспечение безопасности мореходства в национальных территориальных водах возложена исключительно на Украину и является неотъемлемым элементом ее суверенитета”, - отмечается в комментарии пресс-службы МИД.

Военные формирования ЧФ РФ, как и любые другие органы Российской Федерации, никоим образом не уполномочены осуществлять какую-либо ответственность за безопасность мореходства, а также проводить деятельность по управлению системой судовождения и НГО безопасности мореходства в территориальных водах Украины, что, среди прочего, подтверждается «Извещением мореплавателям ГУНиО МО РФ № 1-23 от 1 июня 1996 г.» (п. 4), «Извещением мореплавателям ГУНиО МО РФ №17, вып.1, сборник 9956.01.1998г.», «Извещением мореплавателям ГУНиО МО РФ № 1-20 от 1 января 2000 г. (выпуск 1, адм. № 9956.01), в соответствии с которыми «ГУНиО МО РФ передало гидрографическое имущество и средства, необходимые для обеспечения безопасности мореходства, национальным гидрографическим службам стран-республик бывшего СССР на Балтийском, Черном и Каспийском морях и ответственности за безопасность мореходства в территориальных водах и экономических зонах этих государств не несет».

В комментарии также отмечается, что “украинской стороной не воспринимается и вызывает удивление утверждение российской стороны о непризнании судебных решений Украины относительно объектов НГО, поскольку такая позиция противоречит нормам международного права и законодательству Украины. В частности, в соответствии с Конституцией Украины юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, которые возникают в государстве, и судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными к выполнению на всей территории Украины”.

Пресс-служба сообщает, что по информации „Севастопольского филиала Госгидрографии им. Л.И.Митина” Государственного учреждения „Госгидрография” Министерства транспорта и связи Украины, 11 сентября 2006 г. состоялось заседание Севастопольского апелляционного хозяйственного суда по иску заместителя генерального прокурора Украины в интересах государства в лице Государственного учреждения „Госгидрография” Министерства транспорта и связи Украины об изъятия у Министерства обороны РФ из незаконного владения объектов и имущества системы НГО безопасности мореходства, расположенной на территории Автономной Республики Крым от мыса Тарханкут до мыса Лукул и от мыса Сарыч до мыса Аю-Даг.

Согласно с объявленной в судебном заседании резолютивной частью постановления Севастопольского апелляционного хозяйственного суда по делу № 2-20/120.2-2006, решение Хозяйственного суда Автономной Республики Крым от 6 июня 2006 года об отказе в удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора Украины – отменено. Постановлением суда иск заместителя генерального прокурора Украины об изъятии 22 объектов НГО безопасности мореходства, удовлетворен в полном объеме. Постановление суда вступает в законную силу со дня его принятия и является окончательным.

МИД Украины информировало нотой российскую сторону о постановлении Севастопольского апелляционного хозяйственного суда и ожидает его неуклонного выполнения в ближайшее время, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины