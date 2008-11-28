В России хотят ввести для мигрантов экзамен по русскому языку
09:24, 28 ноября 2008Мир
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Совет Федерации подготовил проект
Совет Федерации России подготовил проект поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан», который предлагает ввести экзамен для мигрантов по русскому языку для получения разрешения на работу и проживания в России.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на текст документа.
В настоящее время подобное тестирование обязательно только при получении российского гражданства.
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