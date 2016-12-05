В Британии суд начинает рассмотрение апелляции на решение правительства о выходе из ЕС (фоторепортаж)

Верховный суд Великобритании 5 декабря начинает слушания по делу относительно того, имеет ли право правительство страны объявлять о выходе из Евросоюза.

По мнению истцов, не согласных с решением о Brexit, такое судьбоносное для всей страны решение может принимать только парламент.

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Ожидается, что слушания продлятся четыре дня, однако решение объявят только в начале 2017 года.

Таким образом, решение о выходе Британии из Евросоюза могут заблокировать.

В то же время возле здания суда уже собрались протестующие, которые выступают против выхода Британии из ЕС.

Отметим, что британское правительство уже объявило о планах выхода из ЕС после того, как незначительное большинство избирателей проголосовали за это на референдуме. Чиновники теперь должны объяснить, почему они решили действовать без согласия парламента.