В Британии суд начинает рассмотрение апелляции на решение правительства о выходе из ЕС (фоторепортаж)

13:53, 05 декабря 2016
Мир
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По мнению истцов, не согласных с решением о Brexit, такое судьбоносное для всей страны решение может принимать только парламент.

Выход Британии из ЕС оспаривают в суде / Фото REUTERS

Верховный суд Великобритании 5 декабря начинает слушания по делу относительно того, имеет ли право правительство страны объявлять о выходе из Евросоюза.

По мнению истцов, не согласных с решением о Brexit, такое судьбоносное для всей страны решение может принимать только парламент.

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Ожидается, что слушания продлятся четыре дня, однако решение объявят только в начале 2017 года.

Таким образом, решение о выходе Британии из Евросоюза могут заблокировать.

В то же время возле здания суда уже собрались протестующие, которые выступают против выхода Британии из ЕС.

Отметим, что британское правительство уже объявило о планах выхода из ЕС после того, как незначительное большинство избирателей проголосовали за это на референдуме. Чиновники теперь должны объяснить, почему они решили действовать без согласия парламента.

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