Количество погибших на вечеринке в Калифорнии выросло до 33 человек (фото)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Спасатели обнаружили новые тела погибших в ходе разбора завалов. Как отмечает агентство, на данный момент удалось расчистить около 35-40% завалов.

Читайте такжеВ Таиланде 17 девочек погибли при пожаре в школьном общежитии

Также, городская полиция заявила о начале работы следственной группы.

Ранее УНИАН сообщал о 24 жертвах, найденных в сгоревшем здании культурного центра, где проходила рейв-вечеринка. Многие участники вечеринки до сих пор числятся пропавшими без вести. Власти предполагают, что во время вечеринки в помещении бывшего склада в Окленде могли находиться до 100 человек.

Как отмечают представители властей, в культурном центре, который ранее был складом, отсутствовали системы противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.