Количество погибших на вечеринке в Калифорнии выросло до 33 человек (фото)
Количество погибших в результате пожара на вечеринке в городе Окленд (штат Калифорния) возросло до 33 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Спасатели обнаружили новые тела погибших в ходе разбора завалов. Как отмечает агентство, на данный момент удалось расчистить около 35-40% завалов.
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Также, городская полиция заявила о начале работы следственной группы.
Ранее УНИАН сообщал о 24 жертвах, найденных в сгоревшем здании культурного центра, где проходила рейв-вечеринка. Многие участники вечеринки до сих пор числятся пропавшими без вести. Власти предполагают, что во время вечеринки в помещении бывшего склада в Окленде могли находиться до 100 человек.
Как отмечают представители властей, в культурном центре, который ранее был складом, отсутствовали системы противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.