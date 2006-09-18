Эстония перестала быть должником Всемирного банка и приблизилась к получению статуса государства-кредитора, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

Как передает РИА «Новости»,договор об этом в воскресенье подписали на проходящем в Сингапуре годовом собрании Всемирного Банка и Международного валютного фонда министр финансов Эстонии Айвар СЫЕРД и вице-президент ВС Шиего КАТСУ.

По словам А.СЫЕРДА, то, что Эстония перестала быть должником ВС, несомненно выгоден для быстрого развития страны. Экономика Эстонии достигла хороших результатов и республика теперь в состоянии оказать большую помощь развивающимся экономикам.

Из новых стран Евросоюза через этот процесс уже прошли Словения (2004) и Чехия (2005).

Одновременно с Эстонией должником ВС перестала быть и Литва.

Эстония стала членом ВС в 1992 году. За 14 лет членства в этой организации Эстония восемь раз брала кредит у ВС. Последний раз в это произошло в 2000 году.