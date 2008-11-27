Китай готов предложить работу американским финансистам

Китайские финансовые компании намерены искать квалифицированных сотрудников в США, пишет газета "Чайна Дэйли".

В частности, сообщает издание, кадровая компания "Международная карьера" объявила о намерении обратиться на Уолл-стрит в поисках квалифицированных сотрудников для китайских фирм.

В ближайшее время, по информации газеты, объявления о вакансиях в китайских фирмах появятся в газете The Wall Street Journal и на ее сайте. Планируется также, что в скором времени в США пройдут ярмарки вакансий с участием заинтересованных представителей Китая.

По оценкам специалистов в сфере кадровой политики, сейчас сложилась наиболее благоприятная ситуация для найма иностранных профессионалов.

"Ситуация сейчас великолепная для того, чтобы компании (в КНР) нанимали высококвалифицированных финансистов, которых волна финансового кризиса лишила работы в банковском и финансовом секторе, тех кто в этой связи значительно снизил свои ожидания (по зарплате и социальному пакету)", - цитирует издание президента одной из пекинских рекрутинговых компаний Гао Юна.

При этом, как считают местные специалисты, оставшиеся без работы финансисты из США, обладающие богатым опытом и профессиональными навыками, также по достоинству оценят возможности растущего рынка Китая.

Вместе с тем, отмечает "Чайна Дэйли", на фоне растущего экономического кризиса в Китае значительно ухудшилась ситуация с трудоустройством: тысячи людей потеряли работу в связи с банкротством экспортных предприятий, ситуация с поиском новой работы осложняется ежегодно растущим числом выпускников вузов. Согласно самым общим прогнозам, которые представило в ноябре Министерство кадровых ресурсов и социальной защиты КНР, в будущем году в работе будут нуждаться 24 миллиона жителей Китая, при этом на рынке труда будут размещены около 12 миллионов вакансий.

По официальным данным, сегодня в стране насчитываются 8,3 миллиона безработных.

РИА “Новости”