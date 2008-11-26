Генпрокуратуре РФ отказали в смене судьи по делу Политковской

Московский окружной военный суд отказался удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, требовавшей отвода судьи Евгения ЗУБОВА, рассматривающего дело об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской.

Сторона обвинения ходатайствовала об отводе судьи, посчитав, что он не соблюдает беспристрастность и допускает нарушения процессуального законодательства, передает РИА «Новости».

За неделю, прошедшую с начала слушаний по существу, режим проведения судебных заседаний по делу о гибели журналистки менялся уже два раза.

Сначала суд решил проводить слушания в открытом режиме, однако затем, сославшись на отказ присяжных появляться в зале заседаний в присутствии журналистов, процесс решили сделать закрытым.

После этого один из присяжных, Евгений КОЛЕСОВ, выразил открытое недовольство решением суда и заявил, что присяжные не просили изменить режим рассмотрения дела. Он потребовал отстранить его от судебного процесса.

25 ноября 2008 года процесс было решено снова сделать открытым, а ходатайство Е.КОЛЕСОВА о выходе из состава коллегии присяжных было удовлетворено.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в Москве в октябре 2006 года. Официальные обвинения в причастности к убийству журналистки были предъявлены братьям Джабраилу и Ибрагиму МАХМУДОВЫМ, а также Сергею ХАДЖИКУРБАНОВУ. На скамье подсудимых также оказался сотрудник ФСБ Павел РЯГУЗОВ, который, по версии следствия, передал убийцам информацию о месте проживания журналистки.

Заказчик убийства до сих пор не установлен. Однако 25 ноября 2008 года адвокат одного из фигурантов дела Мурад МУСАЕВ, сославшись на текст обвинительного заключения, заявил, что убийство журналистки "заказал" некий российский политик, недовольный публикациями обозревателя "Новой газеты".

Непосредственный исполнитель убийства, которым следствие считает Рустама МАХМУДОВА, скрывается от правосудия и объявлен в розыск. По данным СМИ, его приблизительное местонахождение установлено и уже ведутся переговоры по его выдаче российским правоохранительным органам.