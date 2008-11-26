Оппозиция захватила международный аэропорт Бангкока

Представители оппозиции, блокировавшие международный аэропорт Суваннапум в Бангкоке, объявили, что ни один самолет не сможет совершить посадку или взлететь без их разрешения, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Аэропорт Суваннапум, заявили оппозиционеры в среду утром, полностью находится под их контролем. По их словам, все рейсы, направляющиеся в или из Суваннапума, смогут совершить посадку или взлет лишь после получения разрешения от представителей оппозиции, находящихся в аэропорту. "Пока мы дали разрешение на взлет лишь одному рейсу, везущему паломников на хадж", - сказал один из лидеров оппозиции.

Сторонники оппозиционного "Народного альянса за демократию" (PAD), требующие отставки действующего премьер-министра Таиланда Сончата Вонгсавата, во вторник проникли в здание аэропорта Суваннапум. Они заявили, что будут блокировать работу аэропорта до тех пор, пока правительство не подаст в отставку. Из-за акции протеста в аэропорт были отменены десятки рейсов, которыми должны были вылететь около 3 тысяч пассажиров. Из-за акции протеста, по данным на утро среды, сорваны около 78 международных рейсов.

В среду рано утром на территории аэропорта Суваннапум произошел взрыв, в результате которого ранения получили трое сторонников оппозиции. Еще девять участников антиправительственных выступлений пострадали в результате двух взрывов около бывшего аэропорта Дон-Муанг в Бангкоке, на территории которого размещается временная резиденция премьер-министра Таиланда. По данным местной полиции, в районе аэропорта Дон-Муанг взорвались три гранаты. Обстоятельства взрыва в аэропорту Суваннапум пока не уточняются.