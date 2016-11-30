Митинг памяти Фиделя Кастро на Кубе собрал около миллиона человек

Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду урна с прахом Фиделя Кастро отправится на восток острова, по обратному маршруту кубинских революционеров в январе 1959 года. 3 декабря в Сантьяго-де-Куба — колыбели кубинской революции — пройдет массовое траурное мероприятие.

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Как сообщал УНИАН, Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября в 22:29 по местному времени. После сообщения о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, на Кубе приспустили флаги, отменили увеселительные мероприятия. В то же время, кубинские эмигранты, живущие в разных городах США, вышли на улицы, чтобы отпраздновать смерть диктатора Кастро.

Свои эмоции люды выражали песнями, танцами и аплодисментами. Сообщение о смерти Кастро, они встретили массовыми гуляньями. Кубинская диаспора в штате Флорида ликованием встретила новость о смерти Фиделя Кастро. Люди вышли на улицы Майами, назвав случившееся шансом для изменения ситуации на Кубе.