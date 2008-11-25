Барак Обама: ситуация в экономике США, вероятно, ухудшится

Ситуация в экономике США, вероятно, ухудшится перед тем, как она "пойдет на поправку", заявил избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго. При этом он выразил уверенность, что "США, как и раньше, выдержат кризис".

"Некоторые эксперты полагают, что мы можем потерять миллионы рабочих мест в следующем году", - отметил Б.Обама и призвал американский Конгресс начать работу над планом восстановления национальной экономики, согласно которому планируется создать 2,5 млн новых рабочих мест к январю 2011 г., чтобы в январе 2009 г. новая администрация могла "взяться за дело без промедления". Выступая перед журналистами, Б.Обама не уточнил стоимость двухлетнего общенационального плана, но отметил, что "он будет дорогостоящим". Некоторые конгрессмены-демократы называют цифру до 700 млрд долл.

Помимо этого, Б.Обама выразил удивление, почему так называемая большая "детройтская тройка" (General Motors, Ford и Chrysler) не придумала лучшего плана действий, чем обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить выделение им кредита в размере 25 млрд долл., передает Associated Press.

На пресс-конференции в Чикаго будущий глава Белого дома также назвал имена членов своей группы экономических помощников. На должность министра финансов США Б.Обама предложил кандидатуру 47-летнего Тимоти Гейтнера - председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка. Б.Обама отметил, что США "встретились с экономическим кризисом в исторической пропорциональности", и Т.Гейтнер, "обладающий несравнимым опытом, имеет возможность поразить мировой экономической кризис в самое сердце".

Б.Обама предложил назначить главой Национального экономического совета 53-летнего Лоуренса Саммерса - министра финансов в правительстве Билла Клинтона, который будет координировать деятельность администрации Б.Обамы в экономической сфере.

Избранный американский президент также предложил на должность главы Совета экономических консультантов при Белом доме кандидатуру Кристины Ромер, профессора экономики Калифорнийского университета в Беркли.

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