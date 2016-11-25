В Египте из-за взрыва на блокпосту погибли 8 военных

В Египте в северной части Синайского полуострова из-за взрыва на блокпосту погибли 8 военных. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль. В нападении на блокпост участвовали три человека.

Впрочем, пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Напомним, вчера, 24 ноября, на автозаправочной станции в иракском городе Хилла в 100 км от Багдада произошел взрыв.

На момент взрыва на заправочной станции находились по меньшей мере семь автобусов с паломниками, пять из которых загорелись от взрыва.

Количество погибших на автозаправке в иракском городе Хилла в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовик, составляет 100 человек.

"В результате взрыва погибли около 100 человек, большинство из них – иранские паломники-шииты", - сказано в сообщении.