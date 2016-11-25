В Чикаго из-за белки мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами

Об этом пишет ТСН со ссылкой нам Chicago Tribune.

Представитель одного из районов Чикаго в муниципальном совете Говард Брукинс катался на велосипеде в парке. Внезапно на дорогу выскочила белка и прыгнула на переднее колесо велосипеда.

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Зверенок застрял между спицами и погиб, а мужчина перелетел через руль и получил перелом костей черепа, сломал нос и лишился нескольких зубов.

"Я не представляю другого объяснения такого поведения белки, кроме того, что она была как террорист-смертник и мстила мне", - отметил он.

Интересно, что ранее он выступал с призывами развернуть борьбу с агрессивными белками, которые прогрызают крышки мусорных баков.