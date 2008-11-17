В Польше из-за Обамы разгорается расистский скандал

Самая большая оппозиционная польская партия "Право и справедливость" (PIS) добивается привлечения к судебной ответственности министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО за расистскую шутку о новоизбранном Президенте США Бараке ОБАМЕ. Как пишет польский Dziennik, такую инициативу озвучил руководитель фракции PIS в Сейме Пшемислав ГОШЕВСКИЙ в воскресенье, 16 ноября.

"Мы хотим расследования по делу расистского высказывания СИКОРСКОГО", - сказал он.

По данным польской газеты, в частности, речь идет о шутке, которую глава польского МИД якобы рассказывал в кулуарах министерства.

"Знаете ли вы, что Барак ОБАМА имеет польские корни? Его дедушка съел польского миссионера", - сказал Р.СИКОРСКИЙ, который позже объяснял, что только цитировал эту шутку.

Представитель Бюро национальной безопасности – структуры, подконтрольной Канцелярии Президента Польши, Витольд ВАШИХОВСКИЙ подтвердил, что слышал эту шутку Р.СИКОРСКОГО, и заявил о готовности быть свидетелем в суде.

"Я слышал эту шутку из уст господина министра. Если будет нужно, я буду свидетелем в суде", - сказал он.

Между тем в понедельник, 17 ноября, лидер другой оппозиционно партии "Союз левых демократов" (SLD), также представленной в польском Сейме, Войчех ОЛЕЙНИЧАК заявил, что слышал эту же шутку от лидера PIS Ярослава КАЧИНСКОГО, брата Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО. "Я слышал шутку о Бараке ОБАМЕ и его родственных связях от Ярослава КАЧИНСКОГО", - сказал он в эфире Radiо ZET.

"Расистский скандал" возник после того, как на прошлой неделе представитель PIS Артур ГУРСКИЙ с трибуны Сейма, в частности, заявил, что избрание Б.ОБАМЫ станет "концом цивилизации белого человека".

Представители Социал-демократической партии подали представление в прокуратуру за "расистские" высказывания А.ГУРСКОГО, которые порочат органы власти Польши. В случае, если вина депутата будет доказана, ему угрожает три года тюрьмы.

По данным газеты, лидер PIS Я.КАЧИНСКИЙ в понедельник встал на защиту А.ГУРСКОГО, отметив, что каждый имеет право высказывать свое собственное мнение, даже если оно противоречиво. В то же время лидер PIS подчеркнул, что А.ГУРСКИЙ высказал свою собственную точку зрения, а не озвучивал позицию партии.