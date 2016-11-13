В Молдове на выборах президента уже проголосовали более 43% избирателей - СМИ

По состоянию на 16:00 явка превышает 1 млн 270 граждан (43,17%). Об этом пишет Радио Свобода в Молдове.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют лидер Партии социалистов Игорь Додон и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (7:00 по Киеву) и закроются в 21:00. Согласно результатам первого тура выборов, которые прошли 30 октября, Додон набрал 47,98% голосов, Санду - 38,71%. В частности, за Додона граждане Молдовы отдали 680 тыс. 550 голосов, за Санду - 549 тыс. 152 голосов.

В голосовании приняли участие 1 млн 440 тыс. 733 избирателя, что составляет 1/3 от числа лиц, внесенных в список избирателей.