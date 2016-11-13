Глава МИД Британии попытается убедить Трампа в важности устранения Асада – The Telegaph

Британия может вступить в дипломатический кризис с Соединенными Штатами из-за планов Дональда Трампа заключить союз с Владимиром Путиным и поддержать сирийский режим, пишет британское издание The Telegaph.

Британские чиновники считают, что Великобританию в ближайшие месяцы ожидают «очень тяжелые» беседы с избранным президентом США относительно его сближения с Россией.

Трамп в своих первых интервью после победы на выборах в США отмечал, что он будет отменять поддержку повстанцев в Сирии и поблагодарит Владимиру Путину за «прекрасное письмо».

Трамп сказал, что будет "хорошо", если США и Россия смогут работать вместе, чтобы "ударить по чертам с ИГИЛ".

Его взгляды находятся в явном противоречии с интересами премьера Британии Терезы Мэй, которая обвинила режим президента Асада в совершении "зверского насилия" и сказала, что в долгосрочной перспективе будущее Сирии должно быть "без Асада".

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, обвинил Россию в совершении военных преступлений в связи с гибелью сотен гражданских лиц.

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Резкий сдвиг в политике США вызвал серьезную озабоченность в британском министерстве иностранных дел, и Лондон будет использовать в ближайшие три месяца, прежде чем господин Трамп войдет в Белый дом, чтобы попытаться убедить его в важности устранения президента Асада.

Джонсон, как ожидается, полетит в США в течение нескольких недель для встречи с высокопоставленными фигурами в администрации господина Трампа, чтобы ясно дать понять – Великобритания считает, что Асад должен уйти.