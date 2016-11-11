Эксперт: Сейчас необходимо участие Трампа, Клинтон и Обамы – Focus

Об этом пишет Йозеф Хаузнер в статье "Эксперт: Сейчас необходимо участие Трампа, Клинтон и Обамы", опубликованной на сайте издания Focus.

Настроение в США было напряженным еще до выборов, но после победы Дональда Трампа напряжение переросло в многочисленные протесты. Тысячи людей вышли на, в основном, мирные протесты с табличками "не наш президент", но были и случаи насилия. В Окленде протестующие бросали бутылки и петарды в полицейских.

В общей сложности в калифорнийском городе против Трампа протестовали 7000 человек. Они разжигали огонь на улицах, были сожжены две полицейские машины. Несколько сотрудников получили ранения во время протестов, сообщила представитель полиции каналу CNN. В Лос-Анджелесе протестующие сожгли куклу Трампа, поджоги были также в Нью-Йорке, задержано 15 человек. В других городах было остановлено дорожное движение.

Эксперт не верит в скорое прекращение протестов

"Демонстрации во многих городах воспринимаются как преодоление досады и как выражение глубокого разочарования", - сказал Йозеф Брамль, эксперт по США в Совете по международным отношениям ФРГ. По словам Брамля, сейчас люди обеспокоены, потому что они видят у власти человека, который в ходе предвыборной кампании растоптал человеческую порядочность и демократические принципы.

Его коллега, эксперт по США Кристоф Хаас из Университета Фрайбурга, считает понятной обеспокоенность многих граждан США. "Некоторые группы теперь боятся, что Трамп реализует все свои обещания, данные во время избирательной кампании". Он считает, что не следует ожидать окончания протестов в ближайшие несколько дней.

Насколько велика опасность того, что ситуация в США обострится?

Хаас указывает на то, что в этом году достаточно часто случались беспорядки во время демонстраций против расизма и насилия со стороны полиции. "Будут ли другие конфликты после выборов, и как долго будут длиться эти протесты, зависит, прежде всего, от поведения политических деятелей", - говорит он.

"На самом деле ситуация требует, чтобы политические деятели выступили с обращением и призвали воздержаться от насилия во время протестов", - считает Хаас. По мнению эксперта, для этого необходимы три человека.

В настоящее время больше всего необходимы три человека: Трамп, Клинтон, Обама

Во-первых, проигравший кандидат Хиллари Клинтон, чьи сторонники сейчас протестуют на улицах. "Дональд Трамп – теперь наш президент. Мы должны отнестись к нему непредвзято и дать ему шанс управлять [страной]", - сказала она в своей первой, очень эмоциональной речи после поражения.

Хаас считает правильным поступком, что Клинтон призвала дать Трампу шанс. "Если Клинтон сейчас снова обратится к своим сторонникам и попросит их вести себя мирно, это может успокоить ситуацию", - считает американский эксперт. То же самое относится и к еще одному человеку – Бараку Обаме, который, все еще остается исполняющим обязанности президента Соединенных Штатов.

"Если Трамп продолжит нагнетать обстановку, протесты будут длиться дольше"

В-третьих, по мнению Хааса, это зависит от его преемника Трампа, из-за которого произошел раскол в американском обществе. "Крайне важно сейчас, как отреагирует Трамп и его лагерь. Если он продолжит нагнетать обстановку, то ему следует быть готовым к тому, что протесты продолжатся", - сказал Хаас.

И, наконец, частичная вина Трампа есть также в том, что настроения в США вообще могли дойти до такой точки. Своей предвыборной кампанией Трамп еще больше усугубил раскол в Соединенных Штатах.

Какие бесчинства могли бы произойти, если бы Трамп не победил?

"Я не хочу даже представлять, какими могли бы быть протесты, если бы Трамп не победил. Ведь еще во время избирательной кампании он предлагал своим сторонникам идти на баррикады. Поэтому сейчас могли бы происходить совсем другие бесчинства", - говорит Брамль.

Но с помощью хорошо продуманной речи республиканец также может помочь успокоить протесты, - говорит эксперт Хаас. "Трампу следует придерживаться примирительного тона, который он выбрал для своей первой речи. Это может быть первым шагом к умиротворению американцев".