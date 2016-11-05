Британия выйдет из Евросоюза в марте — премьер

Тереза Мэй заявила, что Великобритания выйдет из Европейского Союза в марте следующего года в рамках Brexit.

Мэй планировала запустить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза на основе результатов референдума, сообщает ZN.ua.

Вчера, 3 ноября, Высокий суд Лондона запретил правительству Великобритании начинать официальную процедуру выхода из Европейского Союза без предварительного одобрения парламента.

Однако Тереза Мэй заверила, что ее правительство выиграет это дело и процедура Brexit состоится по плану.

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Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.