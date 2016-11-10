НАТО начало новую военно-морскую операцию в Средиземном море
00:04, 10 ноября 2016Мир
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Войска НАТО в среду, 9 ноября 2016 года, начали новую военно-морскую операцию Guardian Sea в Средиземном море.
НАТО начало новую военно-морскую операцию в Средиземном море / nato.int
Операция проводится для мониторинга ситуации в Средиземном море, борьбы с терроризмом и укрепления военно-морских сил НАТО, говорится в сообщении пресс-службы НАТО, передает РБК-Украина.
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"В рамках операции Guardian Sea корабли НАТО будут проводить мероприятия по наблюдению, борьбе с терроризмом и укреплению потенциала региональных военно-морских сил", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в связи с усилением напряженности в отношениях с Россией НАТО переведет сотни тысяч военных на усиленный режим несения службы.
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