Штурм Мосула: с начала операции город покинули 42 тысячи человек (фоторепортаж)

"На данный момент 6 тысяч 988 семей (41 тысяча 988 человек) были перемещены в результате продолжающейся операции в районе Мосула, которая началась 17 октября 2016 года", — сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт миссии Международной организации по миграции в Ираке.

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Согласно сообщению, большинство переселенцев находятся в лагерях и пунктах экстренного размещения.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ, захвативших город в 2014 году, продолжается с 17 октября. В ней участвуют иракские военные, местное ополчение, курдские формирования пешмерга, а также ВВС международной коалиции во главе с США.