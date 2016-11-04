В Испании массово протестуют против большого объема домашних заданий в школах

Испанский альянс родительских комитетов, в которые входят комитеты из 12 тысяч школ, призвал семьи к забастовке против слишком большого объема домашних заданий, которые учителя заставляют детей делать после учебы в школе, сообщает Русская служба Би-би-си.

Альянс призывает родителей бойкотировать домашние задания каждые выходные в ноябре.

Вместо этого в организации предлагают родителям больше времени проводить с детьми.

Читайте такжеМинобразования отменило положительное заключение для скандального пособия по "семейным ценностям"

В организации полагают, что образование в Испании устарело, а в школах слишком сильно полагаются за "зубрежку" вместо того, чтобы научить детей анализировать информацию и выбирать самое нужное. При этом в организации полагают, что в испанских школах игнорируют потребность детей в отдыхе.

Во влиятельном рейтинге уровня образования PISA, составляемом Организацией экономического содействия и развития (ОЭСР), Испания занимает одно из высоких мест по времени, которое дети тратят на домашнее задание, - 11-е из 64 возможных.

В среднем испанские школьники тратят 6,5 часов в неделю на выполнение домашних заданий - что полтора часа больше среднего значения для 38 стран, входящих в ОЭСР. При этом испанские школьники показывают слабые результаты по математике, чтению и естественным наукам.

Первое место в рейтинге PISA занял Шанхай, где дети тратят на домашнюю работу 13,8 часов в неделю. Затем идет Россия с 9,7 часами.

Самые лучшие результаты по уровню знаний школьников в рейтинге традиционно показывают Финляндия и Южная Корея, где дети тратят на домашнюю работу меньше трех часов в неделю.