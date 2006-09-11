Близ Владикавказа потерпел катастрофу военный вертолет

Сегодня в результате крушения вертолета Ми-8 Минобороны РФ в Северной Осетии погибли 10 человек, четверо получили тяжелые ранения и госпитализированы, судьба одного из находившихся на борту пока не известна. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник главкома ВВС России полковник Александр ДРОБЫШЕВСКИЙ.

Он отметил, что на борту вертолета находились 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа.

Вертолет, выполняя полет по маршруту Владикавказ-Ханкала, потерпел аварию в 17.33 мск в пяти километрах южнее Владикавказа.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса РФ - "Нарушение правил полетов и подготовки к ним", - сообщили РИА «Новости» в Главной военной прокуратуре.

По данным прокуратуры, на борту вертолета Ми-8 Общевойскового объединения Северо-Кавказского военного округа находились три члена экипажа и 10 пассажиров из числа военнослужащих Минобороны.

Пресс-служба Северо-Кавказского военного округа (СКВО) ранее сообщила об 11 пассажирах.

В настоящее время на месте падения вертолета продолжает работать оперативно-следственная группа сотрудников Главной военной прокуратуры и военных прокуратур СКВО и Объединенной группировки войск на Северном Кавказе.

Обломки вертолета еще горят, и поэтому назвать точное число погибших в авиакатастрофе пока нельзя.