Саакашвили всё равно, кто станет президентом Америки

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его устраивает победа любого из двух основных кандидатов на президентских выборах в США.

Саакашвили отметил, что самые верные тезисы по поводу ситуации в Грузии он нашел в программе Барака Обамы. При этом, кандидат от республиканцев Джон Маккейн и напарник Обамы Джо Байден, по словам грузинского президента, - давние друзья Грузии.

"Хочу сказать, что миллиард долларов и еще несколько миллиардов из Европы мы получаем благодаря личному вкладу сенатора Байдена", - заявил президент Грузии.

О дружбе Джона Маккейна и Михаила Саакашвили было известно давно. В 2006 году политики даже вместе катались на водных лыжах.

Лента.ру