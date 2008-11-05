Саакашвили всё равно, кто станет президентом Америки
00:31, 05 ноября 2008Мир
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У каждого свои плюсы
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его устраивает победа любого из двух основных кандидатов на президентских выборах в США.
Саакашвили отметил, что самые верные тезисы по поводу ситуации в Грузии он нашел в программе Барака Обамы. При этом, кандидат от республиканцев Джон Маккейн и напарник Обамы Джо Байден, по словам грузинского президента, - давние друзья Грузии.
"Хочу сказать, что миллиард долларов и еще несколько миллиардов из Европы мы получаем благодаря личному вкладу сенатора Байдена", - заявил президент Грузии.
О дружбе Джона Маккейна и Михаила Саакашвили было известно давно. В 2006 году политики даже вместе катались на водных лыжах.
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