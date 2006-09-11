В США чтят память погибших во время терактов 11 сентября

На всей территории США сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине терактов 11 сентября.

Президент США Джордж БУШ и его супруга Лора БУШ опустили два венка из белых и красных гвоздик и голубых ирисов в два бассейна, возведенных там, где стояли башни-"близнецы" Всемирного торгового центра (ВТЦ), сообщает ИТАР-ТАСС.

Затем супруги приняли участие в поминальной службе в соборе Святого Павла, расположенном в непосредственной близости от того места, где стояли здания ВТЦ.

Траурные мероприятия в Нью-Йорке начнутся с минуты молчания в 08.46 по местному времени (15.46 по киевскому), когда пять лет назад в один из небоскребов Всемирного торгового центра врезался первый из угнанных террористами самолетов.

На месте, где стояли башни-"близнецы", будет зачитан список, в котором числятся имена 2749 погибших под обломками этих зданий. В этом году список зачитают супруги и близкие друзья жертв терактов. Каждый из них произнесет 14 имен, а затем передаст слово следующему. Всего в церемонии примут участие 200 человек.

Чтение будет еще три раза прервано минутами молчания - в память о моментах, когда удару подвергся второй небоскреб, а потом горящие башни одна за другой рухнули наземь. Во всех храмах Нью-Йорка пройдут службы в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. Вечером после захода солнца в небо взметнутся два луча прожекторов, символизируя погибшие небоскребы, передает NEWru.

В понедельник вечером (утро 12 сентября) Президент США выступит из Овального кабинета Белого дома с телевизионным обращением к нации, приуроченным к пятой годовщине терактов 11 сентября.