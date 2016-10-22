53 человека погибли в Камеруне в результате крушения переполненного поезда
В Камеруне сошел с рельс переполненный пассажирский поезд, в результате чего погибли как минимум 53 человека.
Состав следовал из столицы страны Яунды в город Дуала, сообщает Associated Press.
В результате инцидента, который произошел возле небольшого города Эсека, что в 120 километрах от столицы, травмы получили около 300 человек.
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Железнодорожные чиновники в интервью государственному радио сообщили, что поезд перевозил 1300 пассажиров вместо обычных 600.
Отмечается, что к несчастному случаю привели проливные дожди, которые шли в этом районе накануне, и вызвавшие оползни вдоль железной дороги.
Как добавляет Би-Би-Си, автомобильное сообщение между двумя крупнейшими городами страны в настоящее время прервано из-за обрушения моста. Поэтому, состав был переполнен и шел с дополнительными прицепными вагонами.