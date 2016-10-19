Искусство среди песка: в Австралии стартует выставка скульптур на пляже (фоторепортаж)

15:14, 19 октября 2016
Мир
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В Сиднее (Австралия) 20 октября 2016 года стартует выставка "Скульптуры у моря".

Виставка скульптур на пляжі в Сіднеї / Фото REUTERS

Прямо посреди пляжа Бонди развернется парк скульптур длиной 2 километра, где свои творения представят около 100 скульпторов из Австралии и других частей света.

Юбилейная, 20-ая по счету выставка Bondi продлится до 6 ноября.

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