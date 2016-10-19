Искусство среди песка: в Австралии стартует выставка скульптур на пляже (фоторепортаж)

В Сиднее (Австралия) 20 октября 2016 года стартует выставка "Скульптуры у моря".

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