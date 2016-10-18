Встреча Порошенко с руководством ЕС отменена из-за "нормандских" переговоров

Встреча Петра Порошенко с руководством ЕС отменена в связи с проведением переговоров на высшем уровне в «нормандском формате» 19 октября в Берлине.

Как сообщили УНИАН в Европейском совете, ранее планировалось, что Порошенко прибудет в Брюссель вечером в среду, 19 октября и проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Мартином Шульцем.

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В четверг, 20 октября, президент Украины примет участие в саммите Европейской народной партии в Маастрихте (Нидерланды) и в тот же день встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 18 октября, находясь с визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны договорились провести 19 октября в Берлине встреча глав государств в «нормандском формате».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.