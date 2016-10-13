В Швеции присоединились к призывам наложить на Россию санкции из-за Сирии

Об этом она заявила она в интервью немецкому изданию Der Spiegel, передает Радио Свобода.

«Подход России (в Сирии) совершенно неприемлем. Бомбардировке гражданского населения надо положить конец. Мы должны выступить против военных преступлений, они должны быть преследуемы в суде», – заявила Вальстрем.

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По ее словам, положение в Сирии очень напряженное, существует страх перед Третьей мировой войной, и вызывает смущение то, что приходится признавать: мировое государство совершает военные преступления.

Как сообщал УНИАН, страны ЕС готовятся обсудить на следующей неделе свои действия в ответ на обострение ситуации в Алеппо. Европейские столицы уже начали изучать, какими могли бы быть новые антироссийские санкции. Отмечается, что встреча на уровне министров иностранных дел стран ЕС состоится в понедельник, 17 октября.