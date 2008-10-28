Новые правила импорта древесины в ЕС снизят вырубки в Украине

Еврокомиссия считает, что новые правила импорта древесины в ЕС существенно снизят нелегальные вырубки в России, Украине и Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в рабочем документе Еврокомиссии относительно оценки последствий введения нового законодательства, направленного на борьбу с нелегальной вырубкой лесов.

“Снижение нелегальных вырубок леса будет значительным в России, а также, возможно, в Беларуси и Украине. Однако, в России, в связи с быстрым развитием внутреннего рынка, возможно переключение потока нелегального леса на внутренний рынок”, - отмечается в документе.

При этом, для достижения снижения нелегальной вырубки лесов Еврокомиссия предлагает провести переговоры о добровольных соглашениях о партнерстве в области защиты лесов.

На сегодня переговоры о таких соглашениях проводятся с шестью странами: Индонезией, Малайзией, Ганой, Камеруном, Габоном и Конго-Браззавилем, однако Еврокомиссия считает возможным расширить их еще на 6 стран: Бразилию, Китай, Вьетнам, Россию, Беларусь и Украину.

Вместе с тем, в документе отмечается, что “никакие формальные дискуссии по этому поводу пока не проводятся, и они могут начаться только при наличии желания этих стран”.

По оценкам Еврокомиссии, в случае подписания этих 6 соглашений, импорт нелегально вырубленной древесины уменьшится на 13%, или на 9 млн. кубометров в год.

В целом Россия, постсоветские страны и страны Балкан в 2005 году произвели 162 млн. кубометров круглых лесоматериалов, при этом, нелегальное производство, по оценкам Еврокомиссии, составило 17%, или 28 млн. кубометров. Эти страны отнесены к странам с высоким риском нелегальной вырубки древесины, вместе со странами Латинской Америки, Азии, за исключением Японии, и Африки за исключением ЮжнО-Африканской Республики.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Еврокомиссия предложила бороться с импортом нелегально вырубленных лесов. Соответственно с проектом регуляторного акта, предложенного Комиссией, предусматривается требовать от всех импортеров и трейдеров древесины сертификат о ее происхождении и подтверждении того, что вырубка проводилась в соответствии с законодательством страны, из которой осуществляется импорт.

Кроме того, регулирование предусматривает наложение штрафов на трейдеров и импортеров, которые не смогут предоставить соответствующие документы, в случае ли доказано, что ввезенная ими древесина была незаконно вырубана. В то же время, проект документа не устанавливает какие-то конкретные размеры штрафов.