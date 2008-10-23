Белый дом сообщил о значительном замедлении экономики США

Администрация президента США Джорджа Буша констатировала значительное замедление экономики США и согласилась с прогнозом бывшего главы Федеральной резервной системы Алана Гринспена о том, что Америка не сможет избежать увольнений и роста безработицы.

"В течение последнего месяца мы видим значительное замедление нашей экономики", - сказала журналистам в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Дана Перино.

При этом она подтвердила, что администрация ожидает снижения квартального показателя ВВП страны, который будет обнародован на следующей неделе.

"Мы ожидаем, что (объявленная) на следующей неделе цифра ВВП не будет хорошей и что следующий квартал, возможно, также будет трудным", - цитирует Перино РИА "Новости".