Компенсирует ли Россия Грузии ущерб от войны?

Комиссар Европейского Союза по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР не исключает, что России со временем будет предъявлено требование о компенсации ущерба, нанесенного Грузии во время военного конфликта в августе этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге во время обсуждения состояния отношений между ЕС и Россией.

“Россия не будет присутствовать на конференции доноров (Грузии – УНИАН), но, я думаю, что придет время, когда вопрос возмещения ущерба также должен быть затронут”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Еврокомиссар отметила, что открытым остается также вопрос проведения международного независимого расследования причин и хода российско-грузинской войны в августе этого года.

Вместе с тем она выразила убеждение, что решить проблемные вопросы, которые возникли в результате войны, будет возможно во время международных консультаций в Женеве.

“Я думаю, политическое решение находится в Женеве. Переговоры начались сложно, но процесс начат, и сейчас мы хотим продвигаться вперед”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Как сообщал УНИАН, после войны между Россией и Грузией, которая состоялась в начале августа, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Грузию, кроме районов Осетии и Абхазии были введены наблюдатели Европейской миссии.

15 октября этого года в Женеве состоялся первый раунд консультаций на уровне экспертов между Россией, Грузией и представителями международного содружества по решению проблем, которые возникли в результате войны, в том числе, проблем возвращения перемещенных лиц и статуса двух регионов Грузии. Следующий раунд консультаций должен состояться 19 ноября.