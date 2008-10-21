ЕС: в наших интересах, чтобы Россия присоединилась к ВТО

Комиссар Европейского Союза по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляет о взаимозависимости ЕС и России в экономических вопросах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения состояния отношений между ЕС и Россией.

“С того времени, как мы стали взаимозависимыми, есть много важных вопросов с экономической точки зрения, с точки зрения энергетики, но есть также и общий интерес относительно глобальных вопросов: терроризм, климатические изменения, энергетическая безопасность, что можно сделать в Иране, на Ближнем Востоке и много других вопросов”, - заявила комиссар ЕС.

В связи с этим она отметила, что Еврокомиссия поддерживает присоединение России к Всемирной торговой организации.

“Это в наших интересах, чтобы Россия присоединилась к организации, в которой торговля базируется на правилах”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Вместе с тем комиссар прибавила, что в вопросах прав человека ЕС должен оставаться твердым, и требовать расследования таких случаев как убийство журналистки Анны Политковской, смерть после задержания журналиста Магомеда Евлоева, говорить о недопустимости ограничения деятельности неправительственных общественных организаций, защите прав человека на Северном Кавказе в целом и в Ингушетии в частности.

“Мы должны относиться к России такой, какая она есть, а не к такой, которой мы бы хотели ее видеть. Это значит и проведение диалога о правах человека, который ведется и сейчас”, - отметила комиссар ЕС.