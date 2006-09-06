20 сентября откроется вторая сессия Верховной Рады Крыма 5-го созыва. Одним из основных вопросов повестки дня пленарной недели 20-22 сентября станет ситуация в сфере земельных отношений Крыма, реализация действующего земельного законодательства и выделение земельных участков гражданам под жилищное строительство.

Как передает УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Президиума Верховной Рады АРК.

Как отметил председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, в повестку дня пленарной недели 20-22 сентября включены 33 вопроса. «В том числе будут вопросы выделения земельных участков, соблюдения действующего законодательства. Этот вопрос сегодня усиленно обсуждается крымчанами, и есть необходимость разобраться в этой ситуации – есть ли очень серьезные нарушения у нас по земельному законодательству, или есть просто какие-то спекуляции по данному вопросу», – отметил он.

«Некоторые должностные лица автономии говорят о том, что идет дерибан земли – такое слово употребляется. Нужно узнать и разобраться, где недорабатывает Верховная Рада Крыма, в чем недорабатывают местные советы, наши профильные комиссии, хотим вместе навести порядок в Крыму. Задача – озвучить для крымчан, что же происходит с земельным законодательством в Крыму», – подчеркнул также спикер. По его словам, отдельное внимание будет уделено проблеме земельных самозахватов, в частности, на территории Симферополя и Симферопольского района.

В соответствии с решением Президиума, с докладами по данному вопросу выступят председатель Республиканского комитета по земельным ресурсам Крыма Николай ГОЛУБЕВ, начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Владимир ХОМЕНКО, прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК.