Во Флориде началось досрочное голосование на выборах Президента США

В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах Президента США.

Кандидат от демократов Барак ОБАМА провел в понедельник предвыборный митинг в штате, призвав своих сторонников принять участие в досрочном голосовании, сообщает радио «Свобода».

По данным агентства «Ассошиэйтед Пресс», всего по стране досрочно могут проголосовать до трети избирателей, собирающихся участвовать в выборах.

Согласно результатам последних опросов, Б.ОБАМА опережает своего соперника - республиканца Джона МАККЕЙНА.