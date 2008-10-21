Во Флориде началось досрочное голосование на выборах Президента США
08:57, 21 октября 2008Мир
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По опросам Обама лидирует
|Джон Маккейн и Барак Обама
Кандидат от демократов Барак ОБАМА провел в понедельник предвыборный митинг в штате, призвав своих сторонников принять участие в досрочном голосовании, сообщает радио «Свобода».
По данным агентства «Ассошиэйтед Пресс», всего по стране досрочно могут проголосовать до трети избирателей, собирающихся участвовать в выборах.
Согласно результатам последних опросов, Б.ОБАМА опережает своего соперника - республиканца Джона МАККЕЙНА.
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