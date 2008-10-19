ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента Азербайджана

Центральная избирательная комиссия Азербайджана в воскресенье объявила окончательные итоги прошедших 15 октября президентских выборов, сообщает Lenta.ru.

По уточненным данным, действующий президент и председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам АЛИЕВ набрал 88,73 процента голосов. Каждого из его соперников поддержали менее трех процентов избирателей. Так, председатель оппозиционной партии "Умид" Игбал АГАЗАДЕ набрал 2,86 процента голосов, председатель Партии великого созидания Фазиль ГАЗАНФАРОГЛУ - 2,47 процента, председатель партии Народного Фронта целостного Азербайджана Гудрет ГАСАНГУЛИЕВ – 2,28 процента, независимый кандидат Гуламгусейн АЛИБЕЙЛИ – 2,23 процента. За председателя Либерально-демократической партии Азербайджана Фуада АЛИЕВА проголосовали 0,78 процента избирателей, а за главу партии "Современный Мусават" Хафиза ГАДЖИЕВА - 0,65 процента.

Как сообщил глава Центризбиркома Мазахир ПАНАХОВ, аннулированы результаты голосования на восьми избирательных участках. На каких именно и в связи с чем - не уточняется.

Согласно Конституции страны, инаугурация президента проходит в течение трех дней со дня официального объявления данных об итогах выборов Конституционным судом. Этот срок для И.АЛИЕВА - последний: по Основному Закону Азербайджана, президентом нельзя быть больше двух раз подряд.