Бывший вице-мэр Пекина приговорен к смертной казни

Бывший вице-мэр Пекина Лю Чжихуа приговорен за должностные преступления к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Чиновник был признан виновным в получении взяток на общую сумму около 7 млн юаней (1 млн долл.) за период с 1999г. по 2006г., когда он занимал пост вице-мэра китайской столицы. По данным суда, 59-летний Лю Чжихуа использовал служебное положение для предоставления контрактов и займов за взятки, сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа".

Бывший замглавы пекинской администрации был уволен в июне 2006г., спустя еще полгода он был отчислен из рядов Коммунистической партии Китая. По словам адвоката Лю Чжихуа, осужденный еще не решил, будет ли подавать апелляцию на вердикт суда.

В Китае высшая мера наказания предусмотрена в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, хищения и мошенничества в особо крупных размерах. По различным оценкам, ежегодно в КНР приводят в исполнение от 2 до 7 тыс. смертных приговоров.