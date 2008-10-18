Открылся европортал для привлечения иностранных студентов

Европейская комиссия открыла новый портал для привлечения иностранных студентов в высшие учебные заведения Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, новый портал “Учиться в Европе” подает актуальную информацию о специальностях, на которые готовят специалистов европейские вузы, процедуре записи на учебу, стоимости обучения, стипендии и тому подобное.

«Европа имеет мировую репутацию прекрасного центра учебы, и проект “Учиться в Европе” облегчает потенциальным студентам со всего мира возможность узнать, что предлагают европейские университеты”, - заявил на этот счет комиссар ЕС по вопросам образования, культуры и молодежи Ян ФИГЕЛЬ.

Портал дает возможность определиться относительно того, какую страну и какой вуз лучше выбрать.

Адрес портала в сети Интернет www.study-in-europe.org.

В целом в ЕС насчитывается более 4 тысяч высших учебных заведений.