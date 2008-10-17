Из-за кризиса Россия должна отказатьcя от строительства авианосцев

Директор Института экономики переходного периода Егор ГАЙДАР считает, что из-за финансового кризиса Россия должна отказаться от строительства авианосцев.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Е.ГАЙДАР высказал на пресс-конференции в Москве.

«В период, когда доходы бюджета бурно росли, можно было с интересом обсуждать вопросы о том, какие расходные программы стоит принимать, сколько надо строить авианосцев, где для них строить новые верфи…Это время в прошлом», - сказал Е.ГАЙДАР.

По его мнению, через некоторое время в целях безопасности можно будет вернуться к этой программе, но только не сейчас.

Е.ГАЙДАР подчеркнул, что сейчас для России важнейшая задача – сохранить финансовую стабильность в стране и, в первую очередь, в банковской системе.

Он также напомнил, что во время существования Советского Союза, когда значительная часть средств выделялась на военно-промышленный комплекс, корабли такого класса строились только в Украине, на Николаевском судостроительном заводе.

Как сообщалось, 12 октября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил Министерству обороны разработать программу строительства авианесущих крейсеров, чтобы приступить к созданию таких кораблей в ближайшие два года.

"Думаю, что в ближайшее время мы подготовим программу. Считайте, что это поручение Министерству обороны по возрождению авианесущей компоненты (ВМФ) и определению мест, где будут строиться новые авианесущие крейсеры", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как известно, 24 сентября руководитель комиссии Совета Федерации по национальной морской политике Вячеслав ПОПОВ сообщил, что Россия может построить авианосцы в Украине. По мнению депутата и бывшего командующего Северным флотом, у России есть "продуктивное поле" для взаимодействия с Украиной в области судостроения. В частности, при согласии сторон могут быть восстановлены производственные мощности верфи в Николаеве, на которой во времена СССР строились авианосцы.

Вместе с тем, следует отметить, что работы по созданию дока для надводных кораблей водоизмещением свыше 100 тысяч тонн ведутся в Северодвинске. Так что возможное сотрудничество с украинскими предприятиями, по всей видимости, не выйдет за рамки поставок отдельных узлов и агрегатов.

Напомним также, что проектирование российских авианосцев ведется с 2005 года, а начало их строительства намечено на 2010 год. В соответствии с планами ВМФ РФ в течение ближайших 20-30 лет будут сформированы 5-6 авианосных ударных групп.