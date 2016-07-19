В Азербайджане предлагается продлить срок избрания президента до семи лет

Глава государства направил в Конституционный суд для получения заключения проект Акта референдума "О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики". Текст проекта распространен по каналам Азербайджанского государственного информационного агентства АзерТАдж, сообщает ТАСС.

В частности, предлагается внести поправку в статью 101 основного закона, которая гласит, что "президент Азербайджанской Республики избирается на пятилетний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании". В новой редакции предлагается "заменить цифру "5" цифрой "7".

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Согласно проекту, предлагается также внести изменения в статью, устанавливающую, что президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет. Предлагается "исключить из данной статьи слова "не моложе тридцати пяти лет".

Проект предусматривает введение должностей первого вице-президента и вице-президентов. В дополнении отмечается, что "вице-президентом Азербайджана назначается гражданин Азербайджана, обладающий правом участия в выборах, с высшим образованием и не имеющий обязательств перед другими государствами". Если по действующему основному закону "в случае досрочного ухода президента с должности до избрания нового главы государства его полномочия выполняет премьер- министр", то согласно предлагаемым поправкам эти полномочия предусматривается "передавать первому вице-президенту".

В последний раз в Азербайджане конституционный референдум проводился в марте 2009 года. Тогда, в частности, было устранено ограничение на избрание одного и того же лица президентом страны не более двух раз.