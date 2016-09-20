Боевики ИГ заявили о захвате в плен офицера ФСБ РФ (фото)

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на медиа террористов под названием Furat.

Так, опубликовало видеообращение мужчины, называющего себя Евгением Петренко — внештатным сотрудником 2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве в звании капитана.

Человек на видео не говорит, при каких обстоятельствах он был задержан и где находится. Он лишь рассказал, что его задержала "служба безопасности халифата" при выполнении очередного задания.

В обращении он просит Путина и ФСБ освободить его.

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Он утверждает что прописан в городе Царицын Московской области, хотя такого города не существует.

У этого ролика есть несколько отличий от других пропагандистских видео ИГ: на нем нет боевиков, хотя обычно в подобных роликах показывают хотя бы одного. Кроме того, на одежде мужчины прикреплен бейдж с надписью "Кафир" (неверующий - Ред.) — раньше подобные нашивки для пленных боевики не использовали. Также обычно ИГ одевало пленных в оранжевые (а не черные - Ред.) робы и не надевало на них бейсболки.

ФСБ России пока не прокомментировало видео.