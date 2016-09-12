Более полумиллиона каталонцев вышли на улицы в поддержку независимости от Испании
Более полумиллиона человек вышли на демонстрацию в Барселоне в поддержку каталонских националистов, требующих независимости от Испании.
По данным полиции, в марше в Барселоне приняли участие 540 тысяч человек. Менее масштабные акции в поддержку независимости прошли также еще в четырех городах Каталонии, пишет Би-Би-Си.
Глава провинции Карлес Пучдемонт призвал сограждан поддержать требования о превращении Каталонии в независимое государство.
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Испания последовательно противится любым попыткам провести референдум по вопросу об отделении Каталонии.
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В последнее время возникли также разногласия между основной политической фракцией сепаратистов в парламенте Каталонии и ее радикальными союзниками из левой партии "Кандидаты народного единства".
Карлесу Пучдемонту, занявшему свой пост в январе этого года, предстоит пройти процедуру вынесения вотума доверия парламентом 28 сентября.
Он выступает за переговоры с правительством Испании по вопросу о независимости Каталонии, но не раз намекал, что Каталония может объявить о своей независимости в одностороннем порядке.
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Когда в ноябре 2014 года каталонские националисты провели в провинции неофициальный референдум, в поддержку независимости высказались 80% проголосовавших.
В воскресенье отмечалась "Диада" - день памяти событий 1714 года, когда Барселона пала в ходе Войны за испанское наследство.
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Основные политические партии Испании, которые не в состоянии сформировать новое правительство после двух парламентских выборов с декабря прошлого года, не проявляют симпатий к требованиям каталонцев.
В Каталонии проживает 7,5 миллионов человек, что составляет 16% населения Испании; доля провинции в ВВП страны составляет почти 19%.