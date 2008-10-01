Россия подняла цену на газ для Европы выше $500

Цена российского природного газа, поставляемого «Газпромом» в Европу, уже в октябре превысила $500 за 1 тыс. куб м, пишет Газета.ру.

Как заявил журналистам председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, «этим летом, в июле, в ходе визита в Азербайджан мы заявляли, что по нашим прогнозам к концу 2008 года европейская цена на российский газ может достигнуть $500 за тыс. куб м. На сегодняшний день мы можем констатировать, что динамика роста цен превзошла ожидания «Газпрома»: цена газа, поставляемого «Газпромом» в Европу, уже в октябре превысила $500».