Россия подняла цену на газ для Европы выше $500
16:25, 01 октября 2008Мир
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Миллер напомнил, что он предупреждал
Цена российского природного газа, поставляемого «Газпромом» в Европу, уже в октябре превысила $500 за 1 тыс. куб м, пишет Газета.ру.
Как заявил журналистам председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, «этим летом, в июле, в ходе визита в Азербайджан мы заявляли, что по нашим прогнозам к концу 2008 года европейская цена на российский газ может достигнуть $500 за тыс. куб м. На сегодняшний день мы можем констатировать, что динамика роста цен превзошла ожидания «Газпрома»: цена газа, поставляемого «Газпромом» в Европу, уже в октябре превысила $500».
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