Ющенко и Буш вышли к прессе после переговоров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент США Джордж БУШ довольны уровнем выполнения украинско-американского плана действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в заявлении для прессы после переговоров в Белом доме в Вашингтоне.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в ходе встречи обсудили много вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе имплементации плана действий двусторонних отношений. По словам В.ЮЩЕНКО, стороны констатировали то, что по большинству направлений он хорошо реализуется.

Президенты Украины и США обсудили также вопрос безопасности, интеграции Украины в евроатлантические структуры.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что коснулись и вопросов энергетического сотрудничества. В частности, он дал высокую оценку работе американской стороны относительно адаптации американского ядерного топлива для украинских АЭС.

Также стороны обсудили вопрос внутренней ситуации в Украине. В.ЮЩЕНКО в который раз заметил, что ситуация не является трагической и драматичной. По его словам, имеющиеся демократические ресурсы дадут возможность Украине выйти из этого кризиса.

В свою очередь Дж.БУШ подчеркнул, что Америка «очень сильно поддерживает вашу демократию». Он выразил готовность сотрудничать с Украиной в этом направлении.